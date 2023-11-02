وزير الرى يكشف عن عنوان أسبوع القاهرة السابع للمياه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عنوان أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، والمقرر انعقاده في العام المقبل، وهو بعنوان“نحو بناء مجتمعات مرنة مائيا”.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي تضمن عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

وتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، أتاح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم خلال فعاليات الأسبوع، إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان“جائزة الابتكار في إدارة المياه”، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات.

أ. ش. أ