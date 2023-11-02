تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1.917.86 بانخفاض قدره 4.25 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات.
في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.41 بارتفاع قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و817 ألفا و377 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 736 ألفا و700 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 36.45% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
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