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تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

11/2/2023 2:18:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1.917.86 بانخفاض قدره 4.25 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.41 بارتفاع قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و817 ألفا و377 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 736 ألفا و700 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 36.45% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ

MENAFN02112023000202011048ID1107362210

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