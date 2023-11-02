الأسهم الإماراتية المحلية تربح 33 مليار درهم فى ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم الإماراتية المحلية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأسمالها السوقي في ختام تعاملات اليوم ما يربو على 33.2 مليار درهم.
وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 31.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لسوق دبي المالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.466 مليار درهم أمس إلى 3.499 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم الإماراتية المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و323.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” بنسبة 0.6% أو ما يعادل 57.1 نقطة ليغلق عند 9486.43 نقطة، فيما صعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.56% رابحاً نحو 51.6 نقطة ليقفل عند 9252.51 نقطة.
كما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.53% أو ما يعادل 20.87 نقطة ليغلق عند 3913.42 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.92% والخدمات 0.77% والصناعة 0.58%.
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