الأسهم الإماراتية المحلية تربح 33 مليار درهم فى ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية المحلية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأسمالها السوقي في ختام تعاملات اليوم ما يربو على 33.2 مليار درهم.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 31.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لسوق دبي المالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.466 مليار درهم أمس إلى 3.499 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم الإماراتية المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و323.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” بنسبة 0.6% أو ما يعادل 57.1 نقطة ليغلق عند 9486.43 نقطة، فيما صعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.56% رابحاً نحو 51.6 نقطة ليقفل عند 9252.51 نقطة.

كما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.53% أو ما يعادل 20.87 نقطة ليغلق عند 3913.42 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.92% والخدمات 0.77% والصناعة 0.58%.