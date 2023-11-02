مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الخميس عند مستوى 4492.34 نقطة منخفضا 9.9 نقطة، وبنسبة 0.22% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4502.24 نقطة.
وبلغت قيمة التداول – حسبما ذكرت وكالة الانباء العمانية – 3 ملايين و194 ألفا و60 ريالًا عمانيا، منخفضة بنسبة 49.6% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول 6 ملايين و332 ألفا و111 ريالًا عمانيا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.138% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.62 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء الأجانب في البورصة 239 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 7.49%، في حين بلغت قيمة بيع الأجانب 827 ألف ريال عماني أي ما يعادل 25.88%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 588 ألف ريال عماني وبنسبة 18.39%.
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