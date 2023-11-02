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مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

11/2/2023 2:18:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الخميس عند مستوى 4492.34 نقطة منخفضا 9.9 نقطة، وبنسبة 0.22% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4502.24 نقطة.

وبلغت قيمة التداول – حسبما ذكرت وكالة الانباء العمانية – 3 ملايين و194 ألفا و60 ريالًا عمانيا، منخفضة بنسبة 49.6% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول 6 ملايين و332 ألفا و111 ريالًا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.138% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.62 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء الأجانب في البورصة 239 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 7.49%، في حين بلغت قيمة بيع الأجانب 827 ألف ريال عماني أي ما يعادل 25.88%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 588 ألف ريال عماني وبنسبة 18.39%.

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