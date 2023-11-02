بورصة البحرين تتداول أكثر من 7 ملايين سهم خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع سبعة ملايين و365 ألفا و451 سهما، بقيمة إجمالية قدرها مليونان و749 ألف و199 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 289 صفقة.

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم ثماني شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 985 ألفا و783 دينارا، أو ما نسبته %35.86 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها أربعة ملايين و423 ألفا و55 سهما، تم تنفيذها من خلال 90 صفقة.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 725 ألفا و577 دينارا، بنسبة 26.39 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 669 ألفا و956 سهما، تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، 549 ألفا و840 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و473 ألفا و90 سهما، وبلغ متوسط عدد الصفقات 58 صفقة.