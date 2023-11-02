بورصة البحرين تتداول أكثر من 7 ملايين سهم خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع سبعة ملايين و365 ألفا و451 سهما، بقيمة إجمالية قدرها مليونان و749 ألف و199 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 289 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم ثماني شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس.
واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 985 ألفا و783 دينارا، أو ما نسبته %35.86 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها أربعة ملايين و423 ألفا و55 سهما، تم تنفيذها من خلال 90 صفقة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 725 ألفا و577 دينارا، بنسبة 26.39 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 669 ألفا و956 سهما، تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، 549 ألفا و840 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و473 ألفا و90 سهما، وبلغ متوسط عدد الصفقات 58 صفقة.
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