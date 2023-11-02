تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) شهد ميناء دمياط تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الشاحنات 5088 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس – أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و647 طنا تشمل: 3077 طن رمل و7723 طن يوريا و25 طن معدات و300 طن زيت صويا و8663 طن أسمنت معبأ و1250 طن بضائع متنوعة و3609 أطنان جبس معبأ.

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41 ألفا و766 طنا تشمل: 9324 طن خردة و9320 طن ذرة و11 ألفا و870 طن حديد و293 طن تفاح و100 طن أبلاكاش و10 آلاف و859 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66 ألفا و885 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 422 ألفا و111 طنًا، كما غادر قطاران بعد تفريغ 50 حاوية متجهين إلى الإسكندرية.

أ. ش. أ