تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد ميناء دمياط تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الشاحنات 5088 شاحنة.
وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس – أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و647 طنا تشمل: 3077 طن رمل و7723 طن يوريا و25 طن معدات و300 طن زيت صويا و8663 طن أسمنت معبأ و1250 طن بضائع متنوعة و3609 أطنان جبس معبأ.
وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41 ألفا و766 طنا تشمل: 9324 طن خردة و9320 طن ذرة و11 ألفا و870 طن حديد و293 طن تفاح و100 طن أبلاكاش و10 آلاف و859 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 101 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66 ألفا و885 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 422 ألفا و111 طنًا، كما غادر قطاران بعد تفريغ 50 حاوية متجهين إلى الإسكندرية.
أ. ش. أ
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