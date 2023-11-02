تخفيضات الوظائف فى الولايات المتحدة تسجل ثانى أدنى مستوى فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مسجلة ثاني أدنى مستوى منذ بداية هذا العام، مع تصدر قطاع التكنولوجيا جميع الصناعات.
وبحسب تقرير تسريح العمالة الصادر الخميس عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، قال أصحاب العمل في الولايات المتحدة إنهم قاموا بإلغاء نحو 36.8 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر، بانخفاض 22% عن عدد التخفيضات المعلن عنها خلال سبتمبر، والبالغة 47.5 ألف وظيفة.
وعلى أساس سنوي، زادت عمليات تسريح العمالة بنسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، بينما انخفضت نسبة التوظيف في أكتوبر بنسبة 46% على أساس سنوي.
ومنذ بداية العام، أعلنت الشركات عن خطط لإلغاء أكثر من 641.4 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 164% على أساس سنوي، وهذا هو أعلى إجمالي من يناير إلى أكتوبر منذ عام 2020، عندما تم تسجيل 2.163 مليون تخفيض، وهو ثاني أعلى إجمالي خلال الفترة منذ عام 2009.
وذكر التقرير، أن الشركة تتبعت تخفيض 100 وظيفة أخرى بسبب الذكاء الاصطناعي في أكتوبر، ليرتفع العدد منذ بداية هذا العام إلى 4097 وظيفة تم تسريح أصحابها لهذا السبب.
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