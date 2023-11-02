تخفيضات الوظائف فى الولايات المتحدة تسجل ثانى أدنى مستوى فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مسجلة ثاني أدنى مستوى منذ بداية هذا العام، مع تصدر قطاع التكنولوجيا جميع الصناعات.

وبحسب تقرير تسريح العمالة الصادر الخميس عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، قال أصحاب العمل في الولايات المتحدة إنهم قاموا بإلغاء نحو 36.8 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر، بانخفاض 22% عن عدد التخفيضات المعلن عنها خلال سبتمبر، والبالغة 47.5 ألف وظيفة.

وعلى أساس سنوي، زادت عمليات تسريح العمالة بنسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، بينما انخفضت نسبة التوظيف في أكتوبر بنسبة 46% على أساس سنوي.

ومنذ بداية العام، أعلنت الشركات عن خطط لإلغاء أكثر من 641.4 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 164% على أساس سنوي، وهذا هو أعلى إجمالي من يناير إلى أكتوبر منذ عام 2020، عندما تم تسجيل 2.163 مليون تخفيض، وهو ثاني أعلى إجمالي خلال الفترة منذ عام 2009.

وذكر التقرير، أن الشركة تتبعت تخفيض 100 وظيفة أخرى بسبب الذكاء الاصطناعي في أكتوبر، ليرتفع العدد منذ بداية هذا العام إلى 4097 وظيفة تم تسريح أصحابها لهذا السبب.