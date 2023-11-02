عقود الغاز الأمريكية تقلص خسائرها بعد زيادة المخزونات بأقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قلصت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خسائرها خلال تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات أشارت إلى زيادة المخزونات بأقل من التوقعات، مع ارتفاع الإنتاج، في ظل التنبؤ بطقس أكثر اعتدالًا.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.8% عند 3.466 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتقلص خسائرها بعد أن لامست 3.401 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي ارتفع بمقدار 79 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر، ليبلغ 3.78 تريليون قدم مكعبة، وهو أقل من التوقعات بزيادة 81 مليار قدم مكعبة.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 106.1 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر نوفمبر، من مستوى قياسي بلغ 104.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر.
وبحسب“رويترز”، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتحول الطقس ليكون أكثر دفئًا في الفترة من 4 إلى 17 نوفمبر، ولذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز، من 109.9 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 101.4 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع المقبل.
أرقام
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