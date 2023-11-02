عقود الغاز الأمريكية تقلص خسائرها بعد زيادة المخزونات بأقل من التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) قلصت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خسائرها خلال تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات أشارت إلى زيادة المخزونات بأقل من التوقعات، مع ارتفاع الإنتاج، في ظل التنبؤ بطقس أكثر اعتدالًا.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.8% عند 3.466 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتقلص خسائرها بعد أن لامست 3.401 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي ارتفع بمقدار 79 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر، ليبلغ 3.78 تريليون قدم مكعبة، وهو أقل من التوقعات بزيادة 81 مليار قدم مكعبة.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط ​​إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 106.1 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر نوفمبر، من مستوى قياسي بلغ 104.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر.

وبحسب“رويترز”، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتحول الطقس ليكون أكثر دفئًا في الفترة من 4 إلى 17 نوفمبر، ولذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز، من 109.9 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 101.4 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأسبوع المقبل.

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