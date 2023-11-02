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مصر تشارك فى منتدى الاقتصاد المستدام بالجزائر الأسبوع المقبل

11/2/2023 2:18:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تشارك مصر فى منتدى الاقتصاد المستدام الذى تنظمه الجمعية الرئيسية لرجال الأعمال الجزائريين يومى 6 و7 نوفمبر الحالى، وبحضور ممثلين من السعودية وقطر.

وتستعرض جلسات المنتدى عددا من الموضوعات المتعلقة بالنمو الشامل، والاقتصاد الدائرى، والطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى القادة الرئيسيين فى مجالى الاقتصاد والسياسة الذين أعلنوا التزامهم بدفع عجلة التنمية المستدامة لوضع آليات راسخة وعملية من أجل تحسين مستوى المعيشة للأجيال القادمة.

وقال محمد إسكندر، مؤسس منتدى الاقتصاد المستدام، إن المنتدى يسعى لتوضيح دور الشركات فى تحقيق الأهداف العالمية.

وأضاف أنه من المقرر إصدار تقرير سنوى عن الاقتصاد المستدام ضمن النتائج المهمة للمنتدى، وذلك لجمع البيانات، ومناقشات المنتدى، وتقييمات الأعضاء، ليكون التقرير بمثابة مقياس لجهود الشركات التى تبذلها من أجل تحقيق الأهداف العالمية.

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