مصر تشارك فى منتدى الاقتصاد المستدام بالجزائر الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك مصر فى منتدى الاقتصاد المستدام الذى تنظمه الجمعية الرئيسية لرجال الأعمال الجزائريين يومى 6 و7 نوفمبر الحالى، وبحضور ممثلين من السعودية وقطر.
وتستعرض جلسات المنتدى عددا من الموضوعات المتعلقة بالنمو الشامل، والاقتصاد الدائرى، والطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون.
ومن المقرر أن يجمع المنتدى القادة الرئيسيين فى مجالى الاقتصاد والسياسة الذين أعلنوا التزامهم بدفع عجلة التنمية المستدامة لوضع آليات راسخة وعملية من أجل تحسين مستوى المعيشة للأجيال القادمة.
وقال محمد إسكندر، مؤسس منتدى الاقتصاد المستدام، إن المنتدى يسعى لتوضيح دور الشركات فى تحقيق الأهداف العالمية.
وأضاف أنه من المقرر إصدار تقرير سنوى عن الاقتصاد المستدام ضمن النتائج المهمة للمنتدى، وذلك لجمع البيانات، ومناقشات المنتدى، وتقييمات الأعضاء، ليكون التقرير بمثابة مقياس لجهود الشركات التى تبذلها من أجل تحقيق الأهداف العالمية.
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