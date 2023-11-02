معدلات الرهن العقارى الأمريكية تنخفض لأول مرة خلال ثمانية أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت معدلات الرهن العقاري طويلة الأجل في الولايات المتحدة بشكل طفيف هذا الأسبوع، ولأول مرة منذ الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر الماضي، لكنها لا تزال بعيدة عن متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.72%.
وقالت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” الخميس، إن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر إلى 7.76% من 7.79% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.95% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“قرر الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة لكنه لم يستبعد زيادتها قبل نهاية العام، وإلى جانب عدم اليقين الجيوسياسي، من المرجح أن يكون لهذا الغموض حول السياسة النقدية تأثير وقد يستمر في عرقلة التحسينات في سوق الإسكان”.
وبحسب جمعية مصرفيّي الرهن العقاري الأمريكية، انخفض حجم طلبات الرهن العقاري للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجع المؤشر بنسبة 2.1% على أساس معدل موسميا للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر مقارنة بالأسبوع السابق.
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