معدلات الرهن العقارى الأمريكية تنخفض لأول مرة خلال ثمانية أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت معدلات الرهن العقاري طويلة الأجل في الولايات المتحدة بشكل طفيف هذا الأسبوع، ولأول مرة منذ الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر الماضي، لكنها لا تزال بعيدة عن متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.72%.

وقالت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك” الخميس، إن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر إلى 7.76% من 7.79% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.95% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“قرر الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة لكنه لم يستبعد زيادتها قبل نهاية العام، وإلى جانب عدم اليقين الجيوسياسي، من المرجح أن يكون لهذا الغموض حول السياسة النقدية تأثير وقد يستمر في عرقلة التحسينات في سوق الإسكان”.

وبحسب جمعية مصرفيّي الرهن العقاري الأمريكية، انخفض حجم طلبات الرهن العقاري للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجع المؤشر بنسبة 2.1% على أساس معدل موسميا للأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر مقارنة بالأسبوع السابق.

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