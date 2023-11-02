رويترز: إسرائيل تستأنف صادرات الغاز إلى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لوكالة“رويترز”، أن إسرائيل استأنفت تصدير الغاز الطبيعى إلى مصر، دون أن يُفصح عن الكميات المصدرة.
وأكد مصدرين من 3 مصادر أخرى تحدثت للوكالة، أن تدفقات الغاز الطبيعى عادت من جديد، مع تأكيد اثنين أنها لم تكن متوقفة تمامًا لكن تم تخفيضها فقط.
وقبل إغلاق إسرائيل حقل تمار عقب الحرب التى تشنها على قطاع غزة، كانت تُصدر لمصر نحو 810 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصرى، إن وقف توريد الغاز الإسرائيلى كان أحد أسباب زيادة فترات تخفيف أحمال الكهرباء فى مصر.
وأعادت إسرائيل توجيه الصادرات إلى مصر عبر الأردن من حقل ليفاثيان بعد وقف الإنتاج من حقل تمار، الذى كان يتم توريد إنتاجه لمصر عبر خط العريش.
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