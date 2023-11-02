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رويترز: إسرائيل تستأنف صادرات الغاز إلى مصر

11/2/2023 2:18:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لوكالة“رويترز”، أن إسرائيل استأنفت تصدير الغاز الطبيعى إلى مصر، دون أن يُفصح عن الكميات المصدرة.

وأكد مصدرين من 3 مصادر أخرى تحدثت للوكالة، أن تدفقات الغاز الطبيعى عادت من جديد، مع تأكيد اثنين أنها لم تكن متوقفة تمامًا لكن تم تخفيضها فقط.

وقبل إغلاق إسرائيل حقل تمار عقب الحرب التى تشنها على قطاع غزة، كانت تُصدر لمصر نحو 810 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصرى، إن وقف توريد الغاز الإسرائيلى كان أحد أسباب زيادة فترات تخفيف أحمال الكهرباء فى مصر.

وأعادت إسرائيل توجيه الصادرات إلى مصر عبر الأردن من حقل ليفاثيان بعد وقف الإنتاج من حقل تمار، الذى كان يتم توريد إنتاجه لمصر عبر خط العريش.

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