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209 ملايين دولار عائدات زيمبابوى من صادرات الليثيوم خلال 9 أشهر

11/2/2023 2:17:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت وزارة التعدين في زيمبابوي تسجيل صادرات الليثيوم 209 ملايين دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري.

وذكرت وزارة التعدين -بحسب ما تناقلته سائل الإعلام المحلية- أن البلاد، التي تعد أكبر منتج لليثيوم في إفريقيا، تعتمد على الطلب المتزايد على هذا المعدن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخزين الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن صادرات الليثيوم أصبحت ثالث أكبر صادرات زيمبابوي من المعادن، بعد الذهب والبلاتين، حيث بلغت عائدات التصدير 2.46 مليار دولار و2.27 مليار دولار على التوالي.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد منح الشركات الصينية تراخيص بقيمة 2.79 مليار دولار إلى زيمبابوي، معظمها في مجال التعدين والطاقة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص الاستثمار الصادرة خلال هذه الفترة 3.41 مليار دولار.

أ. ش. أ

MENAFN02112023000202011048ID1107362198

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