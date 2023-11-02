209 ملايين دولار عائدات زيمبابوى من صادرات الليثيوم خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزارة التعدين في زيمبابوي تسجيل صادرات الليثيوم 209 ملايين دولار خلال تسعة أشهر من العام الجاري.
وذكرت وزارة التعدين -بحسب ما تناقلته سائل الإعلام المحلية- أن البلاد، التي تعد أكبر منتج لليثيوم في إفريقيا، تعتمد على الطلب المتزايد على هذا المعدن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخزين الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن صادرات الليثيوم أصبحت ثالث أكبر صادرات زيمبابوي من المعادن، بعد الذهب والبلاتين، حيث بلغت عائدات التصدير 2.46 مليار دولار و2.27 مليار دولار على التوالي.
وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد منح الشركات الصينية تراخيص بقيمة 2.79 مليار دولار إلى زيمبابوي، معظمها في مجال التعدين والطاقة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص الاستثمار الصادرة خلال هذه الفترة 3.41 مليار دولار.
أ. ش. أ
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