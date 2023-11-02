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الوزراء: 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد إردب القمح

11/2/2023 2:17:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام.

وقال مجلس الوزراء، إن القرار يأتي في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

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