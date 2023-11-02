الوزراء: 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد إردب القمح

الوزراء: 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد إردب القمح
التاريخ
11/2/2023 2:17:01 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام.
وقال مجلس الوزراء، إن القرار يأتي في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
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