غارات جوية إسرائيلية على قرى جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على عدد من القرى في الجنوب اللبناني.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على أطراف طيرحرفا، والجبين، وخراج الناقورة، واللبونة، وعلما الشعب، والضهيرة، ووادي نفحة عند أطراف بلدة زبقين، وخراج بلدة حولا.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: حانين، والناقورة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا والضهيرة، والخيام، وشيحين.



