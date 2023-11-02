غارات جوية إسرائيلية على قرى جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على عدد من القرى في الجنوب اللبناني.
ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على أطراف طيرحرفا، والجبين، وخراج الناقورة، واللبونة، وعلما الشعب، والضهيرة، ووادي نفحة عند أطراف بلدة زبقين، وخراج بلدة حولا.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: حانين، والناقورة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا والضهيرة، والخيام، وشيحين.
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