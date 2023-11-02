الاحتلال يعتقل فتاة من قطاع غزة في أريحا

الاحتلال يعتقل فتاة من قطاع غزة في أريحا
التاريخ
11/2/2023 2:16:30 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة من قطاع غزة، على حاجز عسكري شرق مدينة أريحا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت آلاء محمد عدنان نويجع (24 عاما) من قطاع غزة، أثناء مرورها عبر حاجز عسكري شرق أريحا، مضيفة أنها تحمل تصريحا طبيا للعلاج.
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