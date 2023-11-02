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الاحتلال يعتقل فتاة من قطاع غزة في أريحا

11/2/2023 2:16:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة من قطاع غزة، على حاجز عسكري شرق مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت آلاء محمد عدنان نويجع (24 عاما) من قطاع غزة، أثناء مرورها عبر حاجز عسكري شرق أريحا، مضيفة أنها تحمل تصريحا طبيا للعلاج.


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