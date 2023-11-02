مستعمرون يهاجمون منزلا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/هاجمت مجموعة من المستعمرين المسلحين، اليوم الخميس، منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطمت محتوياته.
وقال المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين لـ"وفا"، إن مجموعة من المستعمرين المسلحين، هاجمت بحماية من جنود الاحتلال الاسرائيلي منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وأجبروا عائلته المكونة من تسعة أفراد بينهم أطفال ونساء على مغادرة المنزل، قبل أن يحطموا النوافذ والأبواب وإتلاف ما فيه من أثاث.
وأوضح جبارين أن هذه الاعتداءات تهدف للضغط على المواطنين وترهيبهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم والرحيل عن تلك المناطق، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له عائلته في أقل من أسبوع.
وأكد أن المستعمرين قاموا خلال الأسبوع الماضي، بتدمير صهاريج المياه، وتلويث الآبار، واقتلاع أشتال مروية، إضافة للاعتداءات الجسدية بالضرب والتهديد بالقتل.
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