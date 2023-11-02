مستعمرون يهاجمون منزلا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/هاجمت مجموعة من المستعمرين المسلحين، اليوم الخميس، منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطمت محتوياته.

وقال المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين لـ"وفا"، إن مجموعة من المستعمرين المسلحين، هاجمت بحماية من جنود الاحتلال الاسرائيلي منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وأجبروا عائلته المكونة من تسعة أفراد بينهم أطفال ونساء على مغادرة المنزل، قبل أن يحطموا النوافذ والأبواب وإتلاف ما فيه من أثاث.

وأوضح جبارين أن هذه الاعتداءات تهدف للضغط على المواطنين وترهيبهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم والرحيل عن تلك المناطق، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له عائلته في أقل من أسبوع.

وأكد أن المستعمرين قاموا خلال الأسبوع الماضي، بتدمير صهاريج المياه، وتلويث الآبار، واقتلاع أشتال مروية، إضافة للاعتداءات الجسدية بالضرب والتهديد بالقتل.



