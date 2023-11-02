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الاحتلال يعتقل فتاة مقدسية وأحد حراس المسجد الأقصى

11/2/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فتاة مقدسية وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتاة جنات الطويل، بعد اقتحام منزلها وتخريبه في منطقة الثوري بالقدس، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى سعيد نورين، واقتادته إلى مركز تحقيق القشلة بالبلدة القديمة.


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