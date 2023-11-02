الاحتلال يعتقل فتاة مقدسية وأحد حراس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل فتاة مقدسية وأحد حراس المسجد الأقصى
التاريخ
11/2/2023 2:16:29 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فتاة مقدسية وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتاة جنات الطويل، بعد اقتحام منزلها وتخريبه في منطقة الثوري بالقدس، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى سعيد نورين، واقتادته إلى مركز تحقيق القشلة بالبلدة القديمة.
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