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مستعمرون يهاجمون مواطنا في الأغوار الشمالية ويحطمون مركبته

11/2/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الخميس، مواطنا في الأغوار الشمالية، وحطموا مركبته.

وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، بأن مستعمرين هاجموا المواطن ثائر أبو ريحان بالقرب من مستعمرة "روعيه" وحطموا مركبته، فيما استطاع هو النجاة والهروب منهم.

وأوضح غريب أن مفترقات الطرق في العديد من مناطق الأغوار الشمالية تشهد في هذه الأثناء انتشارا للمستعمرين.

يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد تصاعدا كبيرا في اعتداءات وانتهاكات المستعمرين، على مختلف الأصعدة.


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