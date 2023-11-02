مستعمرون يهاجمون مواطنا في الأغوار الشمالية ويحطمون مركبته

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الخميس، مواطنا في الأغوار الشمالية، وحطموا مركبته.
وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، بأن مستعمرين هاجموا المواطن ثائر أبو ريحان بالقرب من مستعمرة "روعيه" وحطموا مركبته، فيما استطاع هو النجاة والهروب منهم.
وأوضح غريب أن مفترقات الطرق في العديد من مناطق الأغوار الشمالية تشهد في هذه الأثناء انتشارا للمستعمرين.
يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد تصاعدا كبيرا في اعتداءات وانتهاكات المستعمرين، على مختلف الأصعدة.
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