ودائع العملاء بالقطاع المصرفى ترتفع إلى 9.6 تريليون جنيه بنهاية يوليو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفعت ودائع القطاع المصرفى، خلال يوليو الماضى، إلى نحو 9 تريليونات و600 مليار جنيه، مقابل 9 تريليونات و400 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، بنمو %1.5 على أساس شهرى.

وخلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ارتفعت مدخرات العملاء بنحو تريليون جنيه بنمو %12، واستحوذ الأفراد على نحو نصف الزيادة بنحو 455 مليار جنيه.

وانخفضت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو 2023 لتسجل 301.5 مليار جنيه، مقابل 301.7 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له، متراجعة بنحو 164 مليون جنيه.

فيما ارتفعت الودائع الحكومية بالعملة المحلية بنحو 33.4 مليار جنيه بنهاية يوليو على أساس شهرى، مسجلة 1.9 تريليون جنيه، مقابل 1.85 تريليون جنيه.

وبلغ إجمالى الودائع الحكومية بنهاية يوليو من العام الحالى 2.2 تريليون جنيه، مقابل 2.15 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام نفسه، مرتفعة بنحو 33.2 مليار جنيه.

وبالنسبة للودائع غير الحكومية، بلغ حجمها 7.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 7.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام الحالى.

وارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنهاية يوليو على أساس شهرى بمعدل %1.2، مسجلة 5.8 تريليون جنيه، موزعة على 4.6 تريليون للقطاع العائلى، و1.02 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و138.2 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و31.6 مليار جنيه للقطاع العالم الخارجى.

وبالنسبة للودائع غيرالحكومية بالعملة الأجنبية، ارتفع حجمها بنهاية يوليو على أساس شهرى بنحو 41.5 مليار جنيه، مسجلة 1.6 تريليون جنيه، ويستحوذ القطاع العائلى على 932.7 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على 532.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام على 95.1 مليار جنيه، والعام الخارجى على 45.47 مليار جنيه.