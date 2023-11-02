المركزي العماني يثبت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قرر البنك المركزي العماني الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغير عند 6%، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.
وأوضح البنك، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
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