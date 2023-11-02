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المركزي العماني يثبت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء - جريدة البورصة

11/2/2023 2:05:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قرر البنك المركزي العماني الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغير عند 6%، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وأوضح البنك، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

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