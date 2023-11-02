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البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة - جريدة البورصة

11/2/2023 2:05:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

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