لماذا قرر المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وقال البنك المركزى فى بيان، إن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

وأضاف“المركزى”:“ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى لسنة الأساس، وبالتالى تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وقد ساهمت سياسات التقييد النقدى بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً فى خفض توقعات النمو الاقتصادى العالمى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق”.

وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وأضاف أن البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 تشير إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.

وتابع“المركزى”:“جدير بالذكر أن صافى الصادرات كانت الداعم الرئيسى للنمو منذ الربع الأول من 2022 فى المتوسط، الأمر الذى جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022-2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له والذى سجل 6.7%”.

وقال“المركزى”:“تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام فى النشاط الاقتصادى مقارنة بالربع الثانى من 2023”.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

وأضاف“المركزى”:“تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى اتجاهه التصاعدى ليسجل 38.0% فى سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية، وقد جاء الارتفاع فى المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتى تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية”.

وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية فى سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التى ساهمت فى زيادة مقدار الارتفاع الموسمى لأسعار المنتجات الزراعية.

ومن ناحية أخرى، شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤاً للشهر الثالث على التوالى ليسجل 39.7% فى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% فى أغسطس 2023.

وقال البنك المركزى، إنه فى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها فى متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.