سلطنة عمان تطرح 51 فرصة استثمارية على رجال الأعمال المصريين

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت سلطنة عمان 51 مشروعاً استثمارياً على جميعة رجال الأعمال المصريين بغرض إقامة مشروعات فى عمان بشكل ذاتى أو بمشاركة السلطنة.

قال عبدالله الرحبى، سفير سلطنة عمان فى مصر، مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، إنَّ القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات تتجاوز 100 مليون ريال عمانى.

أضاف لـ((البورصة))، أن المشروعات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وترتكز فى قطاعات الصلب والتعدين وأدوات الخزف والأسماك ومعالجة وتغليف التمور ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

دعا ((الرحبى)) الشركات المصرية للاستفادة من الإعفاءات التى منحتها السلطنة بالمناطق الصناعية المختلفة ومنها ((سمائل))، و((مسقط))، و((صحار))، فضلاً عن التشريعات التى أقرتها السلطنة لتيسير وخلق فرص جديدة خاصة بقطاعات الأمن الغذائى والتعدين والسياحة.

قال ((الرحبى))، إنه من المقرر توقيع 6 اتفاقيات جديدة بين البلدين بمجالات التربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والإعلام لتبادل الخبرات والتجارب المشتركة بين البلدين.

لفت إلى أن أبرز الاتفاقيات هى اتفاقية منع الازدواج الضريبى، وهى من أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين على هامش زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة مايو الماضى كخطوة مهمة لتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين.

أضاف السفير العمانى على هامش الندوة التى نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال لاستعراض آفاق وفرص التعاون بين مصر والسلطة، أن حجم التجارة البينية بين البلدين سجل نحو1.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى مقابل 650 مليون دولار نهاية 2021 بزيادة تصل لنحو 400 مليون دولار.

أوضح أن حجم الصادرات المصرية للسوق العمانى بلغ 200 مليون دولار نهاية العام الماضى، فيما بلغت واردات مصر من سلطنة عمان نحو 780 مليون دولار.

وأشار السفير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى عمان بلغ نحو 680 مليون دولار لنحو 740 شركة بإجمالى رؤوس أموال تقترب من مليارى دولار.

قال المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إنَّ هناك فرصة كبيرة للسوق المصرى فى سلطنة عمان بالعديد من القطاعات، مؤكداً أن العلاقة التاريخية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لرجال الأعمال للمساهمة فى تعزيز، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وقالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ هناك توقعاً لصندوق النقد الدولى أن تصبح سلطنة عمان من أكثر دول الخليج نمواً بنهاية العام الحالى، كما يوجد نحو 70 ألف أسرة مصرية تعمل وتدرس فى السلطنة.