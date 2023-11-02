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الإنتاج الحربي تبحث مع قرة إمكانية التعاون في مجال إنتاج الطاقة

11/2/2023 2:05:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة قرة العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار الوزير، إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي و ذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن.

واستعرض الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية والطرق و الكباري.

من جانبه، قال أيمن قرة، إن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة والتي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت و تحويلها لطاقة كهربائية.

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