الإنتاج الحربي تبحث مع قرة إمكانية التعاون في مجال إنتاج الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة قرة العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي و ذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن.
واستعرض الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية والطرق و الكباري.
من جانبه، قال أيمن قرة، إن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة والتي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت و تحويلها لطاقة كهربائية.
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