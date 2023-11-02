وزير التعليم: ميكنة إجراءات تراخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تقوم حاليا بميكنة إجراءات تراخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين، وسوف يتم البدء التجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.
وأوضح حجازي، في كلمته خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر اليوم الخميس، أن منظومة التعليم بها 25 مليون طالب وطالبة و60 ألف مدرسة، وأن حتمية التعليم والثورات الصناعية تتطلب التطوير وبالتالي لابد من شراكة حقيقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق تنافسية حقيقة نستطيع التنافس بها.
وأشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري آمن فضلا عن ضمان تحقيق الحياز التنافسي وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات وتقديم الخبرة العملية لضمان نجاح المشروعات التعليمية، حرصت الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عدد من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.
وأشار إلى إطلاق رؤية الوزارة على 3 محاور أساسية، أولا احترام سياسية ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي لها لتعظيم مواد الدولة من خلاله، وثانيا تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي والذي يعد ركيزة مهمه لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص ، وثالثا تأكيد تأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية.
وأكد أن وزارة التعليم الفني مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تأهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوي دولي عالمي.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة، في بعض المشروعات، تتمثل في مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى وجود حاليا 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وجار تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار.
وبين أن الوزارة تقوم بتشجيع المستثمرين على افتتاح المدارس الخاصة الجديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري.
كما تقوم الوزارة بتشجيع الصناديق الاستثمارية في التعليم، كما تقوم بإنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها.
أ ش أ
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