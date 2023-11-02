وزير التعليم: ميكنة إجراءات تراخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) قال رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تقوم حاليا بميكنة إجراءات تراخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين، وسوف يتم البدء التجربة في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وأوضح حجازي، في كلمته خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر اليوم الخميس، أن منظومة التعليم بها 25 مليون طالب وطالبة و60 ألف مدرسة، وأن حتمية التعليم والثورات الصناعية تتطلب التطوير وبالتالي لابد من شراكة حقيقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق تنافسية حقيقة نستطيع التنافس بها.

وأشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري آمن فضلا عن ضمان تحقيق الحياز التنافسي وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات وتقديم الخبرة العملية لضمان نجاح المشروعات التعليمية، حرصت الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عدد من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.

وأشار إلى إطلاق رؤية الوزارة على 3 محاور أساسية، أولا احترام سياسية ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائد مادي لها لتعظيم مواد الدولة من خلاله، وثانيا تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي والذي يعد ركيزة مهمه لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص ، وثالثا تأكيد تأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية.

وأكد أن وزارة التعليم الفني مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تأهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوي دولي عالمي.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة، في بعض المشروعات، تتمثل في مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس التعليم الفني المتخصصة لتخريج العمالة القادرة على المنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى وجود حاليا 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وجار تجهيز 100 مدرسة في هذا الإطار.

وبين أن الوزارة تقوم بتشجيع المستثمرين على افتتاح المدارس الخاصة الجديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عدد كبير منهم لتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري.

كما تقوم الوزارة بتشجيع الصناديق الاستثمارية في التعليم، كما تقوم بإنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة ومتطورة تضمن نجاح المؤسسة التعليمية وتطويرها.

أ ش أ