كوفرا الإيطالية لأحذية الأمان تعتزم استثمار 10 ملايين يورو في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة شركة كوفرا الإيطالية لإنتاج أحذية الأمان، لإقامة مشروع في مصر، خلال المرحلة المقبلة، باستثمارات تبلغ 10 ملايين يورو.

وبحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي في شركة كوفرا الإيطالية، خطة الشركة للاستثمار في السوق المصري.

ولفت إلى أن الشركة مقرها الأساسي في إيطاليا، وتمتلك عدة مصانع ومراكز لوجستية في عدد من الدول، وتسعى لتوسعة قاعدتها الإنتاجية من خلال إقامة مصنع لها بالسوق المصري على مساحة تبلغ نحو 50 ألف متر مربع.

وأوضح سمير، أن الشركة يمكنها أن تبدأ إنتاجها في مدينة الجلود بالروبيكي للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها المدينة باعتبارها نموذجاً يُحتذى به في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، كما تعد المدينة إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية.

وأشار إلى أن المدينة تدخل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة“الكويز”؛ مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين من المدينة تتمثل في التصدير بمزايا تفضيلية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً.

وأشار سمير، إلى أنه جار التنسيق، بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، لتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية في دمياط والإسكندرية إلى ميناء تريستا بإيطاليا؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وإيطاليا، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر.

من جانبه، قال ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي بشركة كوفرا الإيطالية، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات بالسوق المصري، حيث تتوفر في مصر المقومات والإمكانيات التي تحتاجها الشركة للإنتاج والتشغيل والتي تشمل توفر الأيدي العاملة والبيئة الاستثمارية المواتية.

وأضاف أن“كوفرا” تنتج سنوياً 3 ملايين حذاء أمان بإجمالي مبيعات تصل إلى 140 مليون يورو، لافتاً إلى أن الشركة تتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً بالسوق المصري لا سيما وأن مجال تصنيع أحذية الأمان من المجالات غير المطروقة وهو ما يعطي ميزة تنافسية واعدة أمام الشركة.