كوفرا الإيطالية لأحذية الأمان تعتزم استثمار 10 ملايين يورو في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة شركة كوفرا الإيطالية لإنتاج أحذية الأمان، لإقامة مشروع في مصر، خلال المرحلة المقبلة، باستثمارات تبلغ 10 ملايين يورو.
وبحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي في شركة كوفرا الإيطالية، خطة الشركة للاستثمار في السوق المصري.
ولفت إلى أن الشركة مقرها الأساسي في إيطاليا، وتمتلك عدة مصانع ومراكز لوجستية في عدد من الدول، وتسعى لتوسعة قاعدتها الإنتاجية من خلال إقامة مصنع لها بالسوق المصري على مساحة تبلغ نحو 50 ألف متر مربع.
وأوضح سمير، أن الشركة يمكنها أن تبدأ إنتاجها في مدينة الجلود بالروبيكي للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها المدينة باعتبارها نموذجاً يُحتذى به في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، كما تعد المدينة إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية.
وأشار إلى أن المدينة تدخل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة“الكويز”؛ مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين من المدينة تتمثل في التصدير بمزايا تفضيلية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً.
وأشار سمير، إلى أنه جار التنسيق، بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، لتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية في دمياط والإسكندرية إلى ميناء تريستا بإيطاليا؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وإيطاليا، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر.
من جانبه، قال ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي بشركة كوفرا الإيطالية، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات بالسوق المصري، حيث تتوفر في مصر المقومات والإمكانيات التي تحتاجها الشركة للإنتاج والتشغيل والتي تشمل توفر الأيدي العاملة والبيئة الاستثمارية المواتية.
وأضاف أن“كوفرا” تنتج سنوياً 3 ملايين حذاء أمان بإجمالي مبيعات تصل إلى 140 مليون يورو، لافتاً إلى أن الشركة تتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً بالسوق المصري لا سيما وأن مجال تصنيع أحذية الأمان من المجالات غير المطروقة وهو ما يعطي ميزة تنافسية واعدة أمام الشركة.
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