%1.96 ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 105.07 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي (أولي) مقابل 103.04 نقطة شهر يوليو السابق علية (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96%.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم الخميس، بشأن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس الماضي، وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعات تمثلت في ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 129.41 نقطة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق علية حيث بلغ 122.39 نقطة بنسبه ارتفاع قدرها 5.74% وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 نقطة خلال شهر أغسطس، مقارنة بشهر يوليو حيث بلغ 99.32 بنسبة ارتفاع قدرها 15.55% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وأوضحت بيانات الجهاز أن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً كانت الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية لتسجل 57.95 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق علية حيث بلغ 59.66 نقطة بنسبة انخفاض قدرها 2.87% وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج، وبلغ الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 117.90 نقطة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، حيث بلغ 121.29 نقطة بنسبة انخفاض قدرها 2.79% وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.
أ. ش. أ
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