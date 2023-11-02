%1.96 ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 105.07 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي (أولي) مقابل 103.04 نقطة شهر يوليو السابق علية (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96%.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم الخميس، بشأن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس الماضي، وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعات تمثلت في ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 129.41 نقطة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق علية حيث بلغ 122.39 نقطة بنسبه ارتفاع قدرها 5.74% وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 نقطة خلال شهر أغسطس، مقارنة بشهر يوليو حيث بلغ 99.32 بنسبة ارتفاع قدرها 15.55% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأوضحت بيانات الجهاز أن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً كانت الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية لتسجل 57.95 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق علية حيث بلغ 59.66 نقطة بنسبة انخفاض قدرها 2.87% وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج، وبلغ الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 117.90 نقطة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، حيث بلغ 121.29 نقطة بنسبة انخفاض قدرها 2.79% وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.

أ. ش. أ