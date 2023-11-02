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لتيسير الإجراءات.. الحكومة تقرر تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

11/2/2023 2:05:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2021.

وقال مجلس الوزراء، إن التعديل يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات.

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