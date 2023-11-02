لتيسير الإجراءات.. الحكومة تقرر تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

لتيسير الإجراءات.. الحكومة تقرر تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
التاريخ
11/2/2023 2:05:11 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2021.
وقال مجلس الوزراء، إن التعديل يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات.
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