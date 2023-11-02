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الحكومة تقرر منح تخفيضات على مقابل التخزين بالموانئ

11/2/2023 2:05:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذى تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك.

وقال مجلس الوزراء، إن القرار يأتى فى إطار الإجراءات التنفيذية التى يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات.

كما تمت الموافقة على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التى يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع إتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.

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