الحكومة تخطط للتوسع فى تطوير المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، بإتاحة أراضٍ لتطبيق نموذج المدارس التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة والمحافظات.
وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إنه يجب استثمار هذه التجربة الناجحة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التوسع في هذه المدارس.
وأشاد رئيس الوزراء، بما شهده اليوم، من نماذج مميزة بمجمع المدارس الذي تم افتتاحه وبدء تشغيله بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.
وأشار إلى أن هذه المدارس تتمتع بجودة عالية، حيث أنها مُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وبها معامل تمكن الطلاب من الابتكار والإبداع، كما أنها تُطبق مناهج متطورة من خلال عناصر بشرية ذات كفاءة، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل، مؤكداً تطلعه للتوسع في هذا النموذج ليشمل كافة محافظات مصر.
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