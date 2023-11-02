الحكومة تخطط للتوسع فى تطوير المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

MENAFN - Al-Borsa News) كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، بإتاحة أراضٍ لتطبيق نموذج المدارس التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة والمحافظات.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إنه يجب استثمار هذه التجربة الناجحة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التوسع في هذه المدارس.

وأشاد رئيس الوزراء، بما شهده اليوم، من نماذج مميزة بمجمع المدارس الذي تم افتتاحه وبدء تشغيله بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

وأشار إلى أن هذه المدارس تتمتع بجودة عالية، حيث أنها مُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وبها معامل تمكن الطلاب من الابتكار والإبداع، كما أنها تُطبق مناهج متطورة من خلال عناصر بشرية ذات كفاءة، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل، مؤكداً تطلعه للتوسع في هذا النموذج ليشمل كافة محافظات مصر.