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تأسيس صندوق مصر لتطوير التعليم بالشراكة بين مصر السيادى والتعليم العالى

11/2/2023 2:05:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى تأسيس شركة مساهمة باسم شركة“صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم”، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار فى التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.

ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالى والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة فى إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية.

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