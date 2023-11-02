تأسيس صندوق مصر لتطوير التعليم بالشراكة بين مصر السيادى والتعليم العالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى تأسيس شركة مساهمة باسم شركة“صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم”، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار فى التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.
ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالى والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة فى إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية.
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