أيزون إكسبيرينس للتعهيد تستهدف التعاون مع 500 شركة خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة أيزون إكسبيرينس العاملة فى مجال إدارة تجربة العملاء CX، مضاعفة عدد عملائها البالغ عددهم حاليًا 250 خلال عامين.

ووقعت الشركة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لتوسيع خدمات إدارة العملاء وتعهيد العمليات التجارية.

وقال شايلش موهان، الرئيس العالمى للمبيعات والمدير التنفيذى لشركة أيزون إكسبيرينس:“الشركة حاليًا تعمل على زيادة نسب خدمات التعهيد المصدرة من مصر إلى 15-16% من الأنشطة التكنولوجية المعتمدة على المنصات الرقمية ومنها أوبر وكريم، و20-25% نسب التصدير المستهدفة من مجال إدارة تجربة العملاء”.

وكشف موهان، أن الشركة تعمل حاليًا مع عدد عملاء يقدر بـ250 شركة ولديها 18 ألف مقعد وتسعى لمضاعفة تلك الأرقام على المدى القصير نظرًا لرؤية الشركة الإيجابية للسوق المصرى وجاذبيته.

وقالت أمانى ربيع، الرئيس التنفيذى للتطوير فى شركة أيزون إكسبرينس، إن رؤية الشركة الاستراتيجية من تدشين خططها نحو تحقيق النمو تساهم فى أن تصبح مصر وجهة رئيسية لخدمات التعهيد وذلك بفضل الدعم الحكومى من وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وتدفق الاستثمار الأجنبى.