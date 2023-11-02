أيزون إكسبيرينس للتعهيد تستهدف التعاون مع 500 شركة خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة أيزون إكسبيرينس العاملة فى مجال إدارة تجربة العملاء CX، مضاعفة عدد عملائها البالغ عددهم حاليًا 250 خلال عامين.
ووقعت الشركة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لتوسيع خدمات إدارة العملاء وتعهيد العمليات التجارية.
وقال شايلش موهان، الرئيس العالمى للمبيعات والمدير التنفيذى لشركة أيزون إكسبيرينس:“الشركة حاليًا تعمل على زيادة نسب خدمات التعهيد المصدرة من مصر إلى 15-16% من الأنشطة التكنولوجية المعتمدة على المنصات الرقمية ومنها أوبر وكريم، و20-25% نسب التصدير المستهدفة من مجال إدارة تجربة العملاء”.
وكشف موهان، أن الشركة تعمل حاليًا مع عدد عملاء يقدر بـ250 شركة ولديها 18 ألف مقعد وتسعى لمضاعفة تلك الأرقام على المدى القصير نظرًا لرؤية الشركة الإيجابية للسوق المصرى وجاذبيته.
وقالت أمانى ربيع، الرئيس التنفيذى للتطوير فى شركة أيزون إكسبرينس، إن رؤية الشركة الاستراتيجية من تدشين خططها نحو تحقيق النمو تساهم فى أن تصبح مصر وجهة رئيسية لخدمات التعهيد وذلك بفضل الدعم الحكومى من وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وتدفق الاستثمار الأجنبى.
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