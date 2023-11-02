Friday, 03 November 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليوبارك لصالح التأمينات - جريدة البورصة

11/2/2023 2:04:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقّع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.

وقال عوض، إن أرض هليوبارك، والتى تعتبر باكورة الاستثمار العقاري للهيئة، تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.

وأكد أن أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الاستثمار التابع للهيئة، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الاستثمار، ومنها الاستثمار العقاري، لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويُذكر أن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.

MENAFN02112023000202011048ID1107362033

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث