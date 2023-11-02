15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليوبارك لصالح التأمينات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.
وقال عوض، إن أرض هليوبارك، والتى تعتبر باكورة الاستثمار العقاري للهيئة، تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.
وأكد أن أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الاستثمار التابع للهيئة، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الاستثمار، ومنها الاستثمار العقاري، لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ويُذكر أن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.
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