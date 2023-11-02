15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليوبارك لصالح التأمينات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقّع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.

وقال عوض، إن أرض هليوبارك، والتى تعتبر باكورة الاستثمار العقاري للهيئة، تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.

وأكد أن أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الاستثمار التابع للهيئة، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الاستثمار، ومنها الاستثمار العقاري، لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويُذكر أن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.