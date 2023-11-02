KLEVV تعزز تشكيلة ذاكرة الألعاب DDR5 بطرح أطقم جديدة غير ثنائية وعالية السعة

أطقم الذاكرة مزدوجة القناة المتاحة بسعة 48 جيجابايت و64 جيجابايت

TAIWAN, November 2, 2023 /EINPresswire / -- - يسر KLEVV، وهي علامة تجارية ناشئة لشرائح الذاكرة تابعة لمجموعة Essencore، الكشف عن إضافات جديدة تمامًا لمجموعة ذاكرة رفع تردد التشغيل DDR5 غير الثنائية عالية السعة، والمصممة لتلبية احتياجات الاعبين ومنشئي المحتوىوعشاق أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم.تتميز مجموعة ذاكرة DDR5 من KLEVV الآن بمجموعات جديدة غير ثنائية وعالية السعة تهدف إلى إتاحة مجموعة متنوعة ومتطورة من المنتجات للمستخدمين.تتاح الآن ذاكرة الألعاب/زيادة سرعة التشغيل CRAS V RGB وCRAS XR5 RGB وBOLT V DDR5 المعروفة عالميًا في مجموعات غير ثنائية بسعة 48 جيجابايت (24 جيجابايت × 2) و64 جيجابايت (32 جيجابايت × 2) عالية السعة، مما يضمن تحسين الأداء ودعم القدرات متعددة المهام. تعتبر هذه الوحدات الجديدة مثالية لاحتياجات الحوسبة الحديثة، وهي مناسبة لمحطات عمل الكمبيوتر وأجهزة الألعاب التي لا تقبل إلا بكل ما هو أفضل. توفر ذاكرة الألعاب/زيادرة السرعة CRAS V RGB وCRAS XR5 RGB DDR5 من KLEVV سرعة تصل إلى 8000 مليون نقلة/ثانية على مدار الساعة، وهي مثالية لمنشئي المحتوى ممن يسعون إلى الاستفادة من الأداء الذي لا مثيل له لأحدث تقنيات DDR5.علاوة على ذلك، يضاف إلى سلسلة DDR5 U-DIMM من KLEVV أيضًا مجموعة غير ثنائية بسعة 48 جيجابايت (24 جيجابايت × 2)، تكمل متغير 64 جيجابايت (32 جيجابايت × 2) الذي طرح في السابق، مما يوفر تجربة حوسبة لا مثيل لها للمستخدمين ممن يبحثون عن بديل قليل التكلفة.مع استمرار التطور في الأجهزة مع مرور الوقت أصبحت سلوكيات الاستخدام لدى المستخدمين أكثر تقدمًا، مما يستلزم زيادة سعة الذاكرة. وإدراكًا لهذا التحول تكرس KLEVV جهودها لتقديم مجموعات أكثر تنوعًا من حيث السعات، مما يتيح للمستخدمين اختيار حل الذاكرة المثالي المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليحول ESSENCOREتأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وترى لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .حول KLEVVKLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من أكبر شركة منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة .

Emily Lin

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