يوسف بلايلي يواجه خطر الغياب عن كأس أمم إفريقيا 2024

يواجه الجزائري يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر، خطر الغياب عن كأس الأمم الإفريقية 2024 التي ستقام يناير المقبل، في كوت ديفوار.

ويعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر عن قائمة الخُضر نوفمبر الجاري، وقد لا يكون بلايلي ضمنها، بسبب انتهاء البطولة المحلية في الجزائر وهو ما لا يصب في صالح اللاعب.

وبحسب تقارير جزائرية "الجميع مجمع على القول بأن يوسف بلايلي بدأ مغامرته مع المولودية بقوة رغم أنه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته، حيث أحرز أربعة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في أربع مباريات".

وتابعت "اعتقد الجميع أن جمال بلماضي سيستدعي بلايلي، لكن في النهاية لم يتم إدراجه في قائمة أكتوبر، ورغم خيبة الأمل من عدم استدعائه، إلا أن بلايلي لم يستسلم وواصل العمل للوصول إلى مستواه الأمثل، ولكن في النهاية البطولة لم تنته في الوقت المناسب".

وأكملت "من المؤكد أن بلماضي سيستدعي اللاعبين القادرين على المنافسة لتحقيق النجاح في المباراتين أمام الصومال وموزمبيق بتصفيات كأس العالم 2026، ويجب القول إن القائمة التالية لشهر نوفمبر ستكون بالتأكيد هي القائمة التي ستلعب في كأس الأمم الإفريقية، ونتيجة لذلك، فإن فرص المنافسة في كأس الأمم الإفريقية ضئيلة للغاية".

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