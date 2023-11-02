رغم نفور الناخبين الأمريكيين .. بايدن وترامب نحو مواجهة انتخابية جديدة

رغم المخاطر على الديمقراطية الأمريكية، يزداد نفور الناخبين الأمريكيين من مواجهة جديدة يبدو أن لا مفر منها بين جو بايدن ودونالد ترامب.

وقالت كيلي كاترون (22 عاما) من ولاية أريزونا المتأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين التي فاز بايدن فيها بفارق ضئيل عام 2020 "يصعب الشعور بالحماسة.. إنه أمر محبط بأن يبدو أن خيارينا الوحيدان هما رجلان مسنان من البيض".

وأضافت طالبة العلوم التربوية بأنها ستصوّت مع ذلك للرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاما في انتخابات الخامس من نوفمبر 2024، وإن قامت بالأمر من دون أي شعور بالحماسة.

وفيما يسعى لولاية ثانية، لا يواجه بايدن أي خصوم جديين يمكن أن ينتزعوا منه تسمية الحزب الديمقراطي رغم تراجع معدلات التأييد له وتزايد المخاوف المرتبطة بسنّه.

في الأثناء، يعد ترامب الجمهوري الأوفر حظا رغم أن الرئيس السابق البالغ 77 عاما يواجه العديد من المحاكمات الجنائية، ترتبط إحداها بشبهة التدخل في الانتخابات.

وتبدو المنافسة بينهما محمومة منذ الآن إذ تظهر الاستطلاعات تقارب النتائج حتى أن ترامب متقدّم بعض الشيء، وفق عدد من الاستطلاعات التي جرت مؤخرا.

أفاد مقال نشرته نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة تستعد لما ستكون "الانتخابات الأكثر أهمية منذ العام 1860" عندما انتُخب أبراهام لينكولن رئيسا، ما أشعل الحرب الأهلية الأمريكية.

إرهاق من السياسة

ما زالت الولايات المتحدة تعاني من استقطاب شديد بعدما حاول اليميني المتشدد ترامب قلب النتيجة عندما هزمه بايدن عام 2020، فيما تسري مخاوف من نزاعات أهلية أعمق هذه المرة.

يراقب حلفاء الولايات المتحدة الوضع بتوتر أيضا. تسلّطت الأضواء على دور واشنطن الرئيسي في الساحة الدولية خلال نزاعي إسرائيل وحماس وأوكرانيا، في وقت ترسم كل من الصين وروسيا وإيران نسخها لنظام عالمي جديد لم تعد الولايات المتحدة تهيمن عليه. لكن لا يبدي الناخبون اهتماما كبيرا.

وأعرب 63 في المئة من الأمريكيين عن عدم رضاهم حيال المرشحين الذين ظهروا حتى اللحظة، وفق دراسة أجراها مؤخرا مركز "بيو للأبحاث"، فيما أكد 65 في المئة بأنهم "يشعرون بالإرهاق دائما أو في أوقات كثيرة" عندما يفكرون في السياسة.

وأفاد أكثر من ثلاثة مستقلين يميلون إلى الديمقراطيين من خمسة بأنهم يفضلون مرشحا غير بايدن، بحسب استطلاع لـ"أيه بي سي" وواشنطن بوست.

وكشف استطلاع لـ"كوينيبياك" أجري في سبتمبر بأن نصف أنصار بايدن ونحو ثلاثة من كل عشرة من مؤيدي ترامب قالوا إنهم منفتحون على خيارات أخرى.

ويظهر استطلاع تلو الآخر معدلات تأييد سلبية لكلا المرشحين.

وسعى المرشحان الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة (وهو ما كان الحال عليه أيضا عام 2020) لحشد أنصارهما بمختلف الوسائل.

وتحدّث بايدن مرارا عن "معركة من أجل روح الأمّة" وحذّر من أن "تطرّف" ترامب يهدد الديمقراطية الأمريكية.

وتأمل حملته بأن يتمكن من خلال رسالته هذه وتأكيده على دوره كرجل دولة على مستوى العالم فيما يتعلّق بإسرائيل وأوكرانيا، من كسب الناخبين بشكل أفضل مما حققته محاولاته للتسويق لسياسته الاقتصادية التي أطلق عليها "بايدنوميكس" Bidenomics.

كراهية

من جانبه، بات خطاب ترامب أكثر تشددا مما كان عليه عندما احتج على نتائج انتخابات العام 2020 وهاجم الآلاف من أنصاره الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وأشار إلى "مستوى من الكراهية لم أر مثله من قبل" وركّز مرارا على الهجرة والنزعة القومية.

لكن استاذ الحكومات والسياسة في جامعة ماريلاند ديفيد كارول قلل من أهمية أن أي المرشحين لا يحظى بشعبية كبيرة على ما يبدو.

وقال لفرانس برس "لو أن الناخبين أرادوا حقا مرشحين آخرين، لكانوا حصلوا عليهم".

لم يطرح الديموقراطيون بشكل جدي أي بديل لبادين.

أما الجمهوريون، فكانت لديهم العديد من الفرص للنظر في خيارات أخرى مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ومندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال المناظرات التلفزيونية الأخيرة التي تغيّب عنها ترامب، لكن الحزب ما زال يريد الرئيس السابق، بحسب كارول.

وأضاف أنه بينما يبدو أن معظم الناخبين الأمريكيين حسموا مواقفهم في انتخابات يرجّح أن تنتهي بفوارق ضئيلة للغاية في عدد قليل من الولايات، فإن أي تأثير لقضية رئيسية مثل احتمالات إدانة ترامب، يمكن أن يحدث "فرقا هائلا".





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