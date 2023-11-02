واشنطن تحذّر قوات الدعم السريع من تداعيات «هجوم وشيك واسع النطاق» في شمال دارفور

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس قوات الدعم السريع السودانية مما وصفّتها واشنطن بأنها "مؤشرات على هجوم وشيك واسع النطاق" في عاصمة ولاية شمال دارفور حيث فر الآلاف من المعارك.
وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع السودانية على الفاشر في شمال دارفور، من شأنه أن يعرّض لخطر كبير مدنيين بينهم مئات آلاف النازحين فر العديد منهم مؤخرا إلى الفاشر من مناطق أخرى".
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