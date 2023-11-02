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واشنطن تحذّر قوات الدعم السريع من تداعيات «هجوم وشيك واسع النطاق» في شمال دارفور

11/2/2023 10:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس قوات الدعم السريع السودانية مما وصفّتها واشنطن بأنها "مؤشرات على هجوم وشيك واسع النطاق" في عاصمة ولاية شمال دارفور حيث فر الآلاف من المعارك.

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع السودانية على الفاشر في شمال دارفور، من شأنه أن يعرّض لخطر كبير مدنيين بينهم مئات آلاف النازحين فر العديد منهم مؤخرا إلى الفاشر من مناطق أخرى".


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