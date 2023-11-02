بسبب الحرائق .. القصف الإسرائيلي يدمر 40 ألف شجرة زيتون في لبنان

أكد وزير الزراعة اللبناني أن الحرائق الناجمة عن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أتت على نحو 40 ألف شجرة زيتون وأحرقت أراضي على مسافة مئات الكيلومترات المربعة مما يوجه ضربة قوية لمحصول رئيسي في البلاد.

وتشتعل الحرائق يوميا على الجانب اللبناني من الحدود منذ أن بدأ حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار الشهر الماضي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لرويترز "40 ألف شجرة يعني 40 ألف تاريخ عم نخسرهم لأنه شجرة الزيتون الناس مرتبطة فيه روحيا، أجدادنا زرعوا ونحن عم نخسرهم اليوم".

واتهم إسرائيل بإشعال الحرائق عن طريق استخدام قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض لتدمير المناطق الحرجية التي قد يستخدمها مقاتلو حزب الله غطاء. وبدأ مقاتلو الحزب إطلاق النار على إسرائيل لدعم حماس فيما أصبح أسوأ تصعيد للأعمال العدائية على الحدود منذ حرب عام 2006.

ونفى الجيش الإسرائيلي هذا الاتهام وقال إن أنواع قذائف الدخان التي يستخدمها لا تحتوي على فسفور أبيض.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "قذائف الدخان التي تحتوي على فوسفور أبيض والموجودة لدى (الجيش الإسرائيلي) ليست مخصصة لإشعال حرائق ولا تستخدم في ذلك، وأي ادعاء بأن هذه القذائف تستخدم لهذا الغرض لا أساس له من الصحة".

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن نحو 130 حريقا في 60 قرية والمناطق المحيطة بها اندلعت خلال القتال.

وقال الحاج حسن "هذا الزيتون لم يقطف بعد، يعني نحن خسرنا الأشجار، وخسرنا الموسم، وأيضا حتى الآن فيه هناك حرائق لم نصل إليها لنطفيها".

وقال محمد الحسيني رئيس تجمع مزارعي الجنوب إن الحكومة اللبنانية لن تكون قادرة على تعويض المزارعين عن الخسائر في ظل الأزمة المالية المدمرة التي تشهدها البلاد منذ أربع سنوات.

وأضاف الحاج حسن أن وزارة الزراعة اللبنانية طلبت من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) يوم الثلاثاء المساعدة في دعم المزارعين المتضررين وفي فحص التربة لتحديد حجم الأضرار.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يزرع الزيتون على أكثر من 20 بالمئة من الأراضي الزراعية في لبنان، ويوفر دخلا لأكثر من 110 آلاف مزارع، بما يمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للبلاد.

وقال دوري فرح "إحنا مهم كتير عنا موسم الزيتون كل سنة، بيتنا عايشين عالزيتون، منقطفهن السنة، منعمل زيت، ومنعيش منن".





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