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مكتوم بن محمد: برؤى القيادة الرشيدة وجهود شركاتنا الوطنية تحقق الإمارات التنمية الاقتصادية المستدامة

11/2/2023 10:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن شركة "أدنوك" تعتبر أحد أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات عبر العقود الماضية.

وقال سموه عبر منصة «إكس» : "تعتبر شركة "أدنوك" أحد أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات عبر العقود الماضية، وتلعب اليوم دوراً محورياً في تبني وتنفيذ السياسات والمشاريع التي تمكننا من رفع مساهمة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي العالمي".

وأضاف سموه: "سعدت بزيارة مقر أدنوك مع أخي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حيث اطلعنا على جهود الشركة في تعزيز أمن الطاقة العالمي وتطوير الممارسات المستدامة في هذا المجال".

وأردف سموه : "برؤى القيادة الرشيدة وجهود شركاتنا الوطنية تحقق الإمارات التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة، لنكون جزءاً من دعم جهود العمل المناخي على المستوى العالمي".


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