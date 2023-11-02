مكتوم بن محمد: برؤى القيادة الرشيدة وجهود شركاتنا الوطنية تحقق الإمارات التنمية الاقتصادية المستدامة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن شركة "أدنوك" تعتبر أحد أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات عبر العقود الماضية.
وقال سموه عبر منصة «إكس» : "تعتبر شركة "أدنوك" أحد أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات عبر العقود الماضية، وتلعب اليوم دوراً محورياً في تبني وتنفيذ السياسات والمشاريع التي تمكننا من رفع مساهمة دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي العالمي".
وأضاف سموه: "سعدت بزيارة مقر أدنوك مع أخي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حيث اطلعنا على جهود الشركة في تعزيز أمن الطاقة العالمي وتطوير الممارسات المستدامة في هذا المجال".
وأردف سموه : "برؤى القيادة الرشيدة وجهود شركاتنا الوطنية تحقق الإمارات التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة، لنكون جزءاً من دعم جهود العمل المناخي على المستوى العالمي".
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