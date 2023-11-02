ريجيم الفواكه.. أضرار غير متوقعة قد تصيبك

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- Khaberni) خبرني - ريجيم الفواكه هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على تناول الفواكه والاعتماد عليها كمصدر رئيسي للطاقة والتغذية، وقد يكون له بعض الأضرار على المدى الطويل إذا تم اتباعه بشكل غير سليم أو لفترة زمنية طويلة.
إليك بعض الأضرار المحتملة لريجيم الفواكه: 1. نقص العناصر الغذائية الأساسية: الفواكه تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، ولكنها غالبًا ما تكون ناقصة في بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والدهون الصحية وبعض الفيتامينات الأخرى. قد يؤدي اعتمادك فقط على الفواكه إلى نقص هذه العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.
2. زيادة مستوى السكر في الدم: الفواكه غالباً ما تحتوي على سكر طبيعي يعرف بالفروكتوز. إذا تم تناول كميات كبيرة من الفواكه بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التحكم في مستوى السكر مثل مرضى السكري.
3. قلة التنوع الغذائي: ريجيم الفواكه يعتمد بشكل أساسي على نوع واحد من الأغذية، وهو الفواكه. قد يؤدي ذلك إلى قلة التنوع الغذائي في النظام الغذائي، مما يمكن أن يؤثر على توفير جميع العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم.
4. ضعف الشعور بالشبع: الفواكه غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، وهذا يعني أنها منخفضة السعرات الحرارية وفقيرة في البروتين والدهون. قد يشعر البعض بالجوع بسرعة بعد تناول وجبة تتكون فقط من الفواكه، مما يجعل من الصعب الالتزام بالريجيم على المدى الطويل.
إذا كنت تنوي اتباع ريجيم الفواكه، فمن المهم استشارة أخصائي تغذية مؤهل للحصول على توجيهات صحية ملائمة وضمان تلبية احتياجاتك الغذائية بشكل صحي ومتوازن.
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