ريجيم الفواكه.. أضرار غير متوقعة قد تصيبك

MENAFN - Khaberni) خبرني - ريجيم الفواكه هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على تناول الفواكه والاعتماد عليها كمصدر رئيسي للطاقة والتغذية، وقد يكون له بعض الأضرار على المدى الطويل إذا تم اتباعه بشكل غير سليم أو لفترة زمنية طويلة.

إليك بعض الأضرار المحتملة لريجيم الفواكه: 1. نقص العناصر الغذائية الأساسية: الفواكه تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، ولكنها غالبًا ما تكون ناقصة في بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والدهون الصحية وبعض الفيتامينات الأخرى. قد يؤدي اعتمادك فقط على الفواكه إلى نقص هذه العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

2. زيادة مستوى السكر في الدم: الفواكه غالباً ما تحتوي على سكر طبيعي يعرف بالفروكتوز. إذا تم تناول كميات كبيرة من الفواكه بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التحكم في مستوى السكر مثل مرضى السكري.

3. قلة التنوع الغذائي: ريجيم الفواكه يعتمد بشكل أساسي على نوع واحد من الأغذية، وهو الفواكه. قد يؤدي ذلك إلى قلة التنوع الغذائي في النظام الغذائي، مما يمكن أن يؤثر على توفير جميع العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم.

4. ضعف الشعور بالشبع: الفواكه غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، وهذا يعني أنها منخفضة السعرات الحرارية وفقيرة في البروتين والدهون. قد يشعر البعض بالجوع بسرعة بعد تناول وجبة تتكون فقط من الفواكه، مما يجعل من الصعب الالتزام بالريجيم على المدى الطويل.

إذا كنت تنوي اتباع ريجيم الفواكه، فمن المهم استشارة أخصائي تغذية مؤهل للحصول على توجيهات صحية ملائمة وضمان تلبية احتياجاتك الغذائية بشكل صحي ومتوازن.