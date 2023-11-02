جراح رئيسة لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة

جراح رئيسة لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة
التاريخ
11/2/2023 9:24:16 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة
الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتورة سميحة سهيل شفيق جراح رئيسة لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.
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