ضيقة ومقلدة.. أزمة القمصان تتواصل في الدوري الإنجليزي

تواصلت أزمة القمصان الخاصة بلاعبي فرق بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ظهر نادياً جديداً يشكو من أطقمه، وهو مانشستر يونايتد.

وقبل نحو شهر أعلن لاعبو أستون فيلا استيائهم من القمصان المبللة، حيث زعموا أنها ثقيلة للغاية وتؤثر على أدائهم، فكما أشارت صحيفة "التلغراف"، فإن القمصان تتبلل بسرعة وتلتصق باللاعبين أثناء المباريات بسبب التعرق، ما يجعل القمصان تصبح غير مريحة وثقيلة.

وبحسب صحيفة“ديلي ميل” البريطانية، فإن لاعبي مانشستر يونايتد يشتكون من الأطقم الخاصة بالمباريات، لأن القمصان والجوارب ضيقة للغاية بحسب وصفهم.

وأوضح التقرير، أن ذلك الأمر جعل اللاعبون يرتدون نُسخ مقلدة من الأطقم، لحين معالجة الأمر من شركة“أديداس” الراعية لقميص مانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة أن اللاعبين اشتكوا إلى الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني للفريق، وموظفي النادي، من أن الجوارب ضيقة جدًا على ساقيهم، وقرروا عدم ارتدائها منذ المباراة الثانية في الموسم لحين إيجاد حل ومعالجة الأمر.

وذكر التقرير أن الأكثر تأثرًا بتلك الأزمة، هو الكاميروني أندريه أونانا حارس مامشستر يونايتد، لانه يجد قميصه ضيقًا للغاية، بل أنه طلب تغييره بعد الانتصار على شيفيلد يونايتد، بالرغم من أنه كانت هناك شكاوى من الإسباني ديفيد دي خيا، في الموسم الماضي بأن الطقم الخاص بحارس المرمى، واسع وفضفاض للغاية.

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