كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. ثلاثية نيوكاسل تضاعف محنة يونايتد

قال الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إن التماسك داخل الفريق هو السبيل الوحيد إلى تحسين النتائج والخروج من الكبوة الحالية.

وخسر مانشستر يونايتد 0-3 أمام ضيفه نيوكاسل مساء أمس الأربعاء في دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ليودع رحلة الدفاع عن لقبه مبكرا، علما بأنه أحرز اللقب في الموسم الماضي بالفوز على نيوكاسل 2-0 في المباراة النهائية.

ومني "يونايتد" أمس بالهزيمة الثانية له على ملعبه في غضون 4 أيام بعد هزيمته بنفس النتيجة (0-3) أمام جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، كما أنها الهزيمة الثامنة للفريق في 15 مباراة خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم، ما يضاعف من الضغوط على المدرب تن هاج.

وتشير إحصائيات رابطة المحترفين الإنجليزية إلى أنها المرة الأولى منذ 1962، التي يخسر فيها "يونايتد" مباراتين متتاليتين على ملعبه بثلاثة أهداف أو أكثر في كل مباراة.

كما خسر "يونايتد" 5 من أول 10 مباريات يخوضها على ملعبه في مختلف البطولات هذا الموسم لتكون المرة الأولى، التي يتعرض فيها لهذا منذ موسم 1930-1931.

وفي المقابل، حقق نيوكاسل أكبر فوز له على مانشستر يونايتد في عقر داره منذ 93 عاما.

وقال تن هاج: "لم نقدم مباراة جيدة بالدرجة الكافية. نعلم هذا. كنا في المباراة وفقدناها في غضون دقيقتين. الأداء أقل من مستوانا. علينا الاعتراف بالمسؤولية... عندما تكافح في المباريات، تحقق الفوز وتكتسب ثقة ودعم الجماهير. عندما تحقق هذا يمكنك بناء الثقة داخل الفريق. الأمر بأيدينا، وعلينا فقط أن نتماسك ونتحلى بالالتزام".

وفي مفاجأة أخرى بدور الـ16، فشل أرسنال في مواصلة مسيرته بكأس الرابطة مجددا ليفقد فرصة جديدة للمنافسة على لقب البطولة، التي فاز بها مرتين فقط؛ أحدثهما في موسم 1992-1993.

وخسر الفريق أمام جاره ويستهام 1-3 مساء أمس الأربعاء أيضا ليودع كأس رابطة المحترفين من دور الـ16.

وفي المقابل، تأهل ليفربول بالفوز على مضيفه بورنموث 2-1، كما فاز تشيلسي على بلاكبيرن 2-0 وإيفرتون على بيرنلي 3-0 وفولهام على مضيفه إيبسويتش تاو 3-1.

ومع تأهل أكثر من فريق كبير، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات مثيرة؛ أبرزها تشيلسي مع نيوكاسل وليفربول مع ويستهام وإيفرتون مع فولهام، فيما ستكون المواجهة الأخرى بربع النهائي بين فريقي بورت فايل (الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية) وميدلسبروه، الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية).

وتقام مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة في 19 و20 ديسمبر المقبل.

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