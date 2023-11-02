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ضربة موجعة لبايرن ميونخ..دي ليخت يغيب 6 أسابيع بعد إصابته في كأس ألمانيا

11/2/2023 9:24:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر تقرير إعلامي أن ماتيس دي ليخت مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم سيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ساربروكن في كأس ألمانيا أمس الأربعاء.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس أن دي ليخت تعرض لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

وقال توماس توخيل مدرب الفريق عقب المباراة :"إنها نفس الركبة مرة أخرى. نفس الغضروف. إنها إصابة مؤلمة للغاية. حتى الآن ليس لدينا أي تشخيص".

وكان اللاعب عاد لتوه من فترة غياب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها منتصف الشهر الماضي، بعد أن تعرض سابقا لإصابة في الركبة في المباراة أمام بوخوم.

ويلتقي بايرن مع بوروسيا دورتموند بعد غد السبت، ولدى توخيل مدافع واحد فقط جاهز هو كيم مين جاي.

وعاد دايوت أوباميكانو لتدريبات الفريق هذا الأسبوع ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيكون متاحا للمشاركة في المباراة من عدمه.

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