بكت في خطابها.. أنس جابر تدعم فلسطين مادياً

كشفت التونسية أُنس جابر لاعبة التنس العالمية، دعمها لفلسطين، معلنة عن تبرعها بجزء من الجائزة المادية التي ستحصل عليها في أعقاب مشاركتها بالبطولة الختامية لرابطة محترفات التنس.

وقالت أُنس جابر باكية، عقب فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3، 6-4، في البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، والتي تُقام في المكسيك:”الوضع في فلسطين لا يجعلني سعيدة بالفوز، من الصعب جدًا رؤية الأطفال يموتون كل يوم، إنه أمر مفجع”.

وأضافت:” لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز، إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم”.

وتلعب أُنس ضد إيجا شفيونتيك صباح السبت المقبل، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالبطولة الختامية لرابطة المحترفات.

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