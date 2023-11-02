بكت في خطابها.. أنس جابر تدعم فلسطين مادياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت التونسية أُنس جابر لاعبة التنس العالمية، دعمها لفلسطين، معلنة عن تبرعها بجزء من الجائزة المادية التي ستحصل عليها في أعقاب مشاركتها بالبطولة الختامية لرابطة محترفات التنس.
وقالت أُنس جابر باكية، عقب فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3، 6-4، في البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، والتي تُقام في المكسيك:”الوضع في فلسطين لا يجعلني سعيدة بالفوز، من الصعب جدًا رؤية الأطفال يموتون كل يوم، إنه أمر مفجع”.
وأضافت:” لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز، إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم”.
وتلعب أُنس ضد إيجا شفيونتيك صباح السبت المقبل، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالبطولة الختامية لرابطة المحترفات.
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