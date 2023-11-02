Thursday, 02 November 2023 07:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بكت في خطابها.. أنس جابر تدعم فلسطين مادياً

11/2/2023 9:24:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت التونسية أُنس جابر لاعبة التنس العالمية، دعمها لفلسطين، معلنة عن تبرعها بجزء من الجائزة المادية التي ستحصل عليها في أعقاب مشاركتها بالبطولة الختامية لرابطة محترفات التنس.

وقالت أُنس جابر باكية، عقب فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3، 6-4، في البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، والتي تُقام في المكسيك:”الوضع في فلسطين لا يجعلني سعيدة بالفوز، من الصعب جدًا رؤية الأطفال يموتون كل يوم، إنه أمر مفجع”.

وأضافت:” لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز، إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم”.

وتلعب أُنس ضد إيجا شفيونتيك صباح السبت المقبل، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالبطولة الختامية لرابطة المحترفات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN02112023000110011019ID1107360826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث