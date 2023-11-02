دبلوماسي إسرائيلي يتوقع إرسال مستشفيات عائمة إلى مصر لعلاج جرحى غزة

أكد السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا اليوم الخميس أن إسرائيل طلبت من الدول الأجنبية إرسال مستشفيات عائمة كوسيلة محتملة لتقديم العلاج للجرحى الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بمغادرة قطاع غزة الذي تمزقه الحرب إلى مصر.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو كان)، قال رون بروسور إن مثل هذا الطلب قدم من ألمانيا ودول أخرى.

ووصف السيناريو الذي أوضحه راديو كان، بخصوص صعود هؤلاء الجرحى على متن مثل السفن العائمة في ميناء العريش المصري، بأنه دقيق.

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