ايبارزا تستعد لخصومات استثنائية على كافة منتجاتها في الجمعة البيضاء

كشفت ايبارزا

عن عددٍ من العروض المذهلة التي ينتظرها عملاؤها، ضمن عروض الجمعة البيضاء التي تُعَد أضخم حملة تخفيضات لها لهذا العام، وتستمر لمدة ثمانية أيام ابتداءً من 17 نوفمبر، مع حسومات كبيرة تصل إلى ٨٠٪؜على كافة منتجاتها من الاثاث والسجاد والاضاءة والديكور والتكسيات الجدارية. كما ان الخصومات هذا العام امتدت لتشمل خدمات التصميم والتنفيذ للديكورات وترقية الفراغات الداخلية.

كما سيتمتع جميع الزبائن بخدمات التقسيط المريح بدون فوائد بالشراكة مع تابي وميزات اضافية حصرية لمشتركي برنامج اميال ايبارزا وكذلك خصومات اضافية

لأعضاء برامج إسعاد وفزعة ودارك.

‎وفي تصريح للمدير التنفيذي والموئسس للشركة المهندس معنى ابودقة قال: لقد أصبحت عروض الجمعة البيضاء على مدى السنوات الماضية واحدة من أهم فعاليات التسوق التي ينتظرها عملاءنا في الدولة خصوصا انها تأتي بالتزامن مع فترة الاستعداد لموسم العطلات . وقد ادى ارتفاع مستوى التضخم العالمي وما ترافقه من ارتفاع في اسعار النفط ومعظم السلع عالميا الى جعل عملية التسوق موسمية حيث بات الزبون يبحث عن افضل العروض والاسعار لتلبية احتياجاته



ولكن المميز في عروض هذه السنة انها تشمل مجموعات وتصاميم مختلفة كليا تجعل عالم التصميم يدخل في حقبة تاريخية جديدة يخرج فيها الاثاث عن مفهومه التقليدي الى مفهوم اشمل يندرج تحته كل ما يتعلق بجعل الفراغ اكثر رقيا وجمالا سواء كان اثاث او تكسية او ارضية او ديكور الخ . وأضاف : هذا التوسع في مصطلح التصميم صاحبه توسع في حجم المعروضات حيث بات متجر ايبارزا الالكتروني يحوي أكثر من ١١ ألف منتج مختلف بزيادة قدرها ٧٢٪؜ عن العام الماضي، كما أننا بصدد ادراج اكثر من الاف تصميم جديد مع بداية العام القادم ٢٠٢٤.

يذكر أن عروض الجمعة البيضاء سوف تكون متاحة في معارض ايبرازا في أبوظبي ودبي كما أنها سوف تكون متاحة عبر موقعهم الاكتروني وتطبيق ايبارزا المتوفر عبر متجري ابل وجوجل.

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