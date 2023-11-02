إضافة خيار «ناقل الحركة الوهمي» للسيارات الكهربائية

ارتفع عدد شركات صناعة السيارات التي تعتزم توفير خيار ما يسمى بناقل الحركة اليدوي الوهمي في السيارات الكهربائية لجعل قيادتها أكثر متعة.

ولا يوجد سبب فني لوجود صندوق تروس في أي سيارة كهربائية لأن المحرك الكهربائي في هذه السيارات لا يحتاج إلى أي مساعدة إضافية لكي يتنقل بين السرعات المختلفة.

تأتي هذه الحركة استجابة لمطالب عشاق محرك الاحتراق الداخلي التقليدي، حيث يقول الكثيرون منهم إن عدم وجود صندوق تروس لكي يختار منه السرعة يجعل القيادة مملة. وتأمل شركات صناعة السيارات مثل تويوتا اليابانية أن تجذب إضافة هذه الخاصية الوهمية المزيد من العملاء إلى السيارات الكهربائية.

وبعد إعلان تويوتا عن خطوتها كشفت شركات كبرى منافسة مثل هيونداي موتور الكورية الجنوبية وستيلانتس متعددة الجنسية التي تنتج سيارت بيجو ستروين الفرنسية وكرايسلر الأمريكية وفيات الإيطالية وأوبل الألمانية عن خطوات مماثلة.

وقالت ستيلانتس التي تنتج 14 علامة تجارية في عالم السيارات إنها ستضيف خيار ناقل الحركة الوهمي في مختلف طرزها.

وقال فرنك فان ميل رئيس بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارت الفارهة، أخيراً، إن الشركة تدرس استخدام محاكيات لصندوق التروس ومؤثرات صوتية وردود الفعل الاهتزازية لوسائل لطرق تواصل بين السيارة الكهربائية والسائق.

يذكر أن عدداً قليلاً للغاية من السيارات باهظة الثمن مثل بورشه تايكان الرياضية مزودة بصندوق تروس ذي مرحتلين لأسباب تتعلق بالأداء ويعمل دون تدخل من السائق.

رغم أن الكثير من سيارات الاحتراق الداخلي المزودة بناقل حركة آلي تقدم ردود أفعال للسائق أكثر من أي سيارة كهربائية، مع خيار يدوي أو مفتاح مثبت على عجلة القيادة لتتيح للسائق تغيير تروس الحركة يدوياً.

وسيكون ناقل الحركة الوهمي واحداً من وضعين للقيادة وبالتالي يمكن للسائقين الانتقال إلى وضع السيارة الكهربائية المعتاد إذا رغبوا.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز