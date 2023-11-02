282 % قفزة في أرباح رأس الخيمة العقارية خلال 9 أشهر إلى 105 ملايين درهم

كشفت رأس الخيمة العقارية عن نتائجها المالية للربع الثالث، ومنذ بداية العام الجاري 2023. والتي شهدت نمواً في الأرباح والإيرادات، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بفضل إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، ونمو حجم المبيعات.

وتُظهر نتائج الشركة خلال 9 أشهر زيادة بواقع 282 % في صافي الأرباح، و137 % في الإيرادات، نتيجة لاستمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية المتعددة الاستخدامات التي أطلقتها الشركة حديثاً. ويتنامى دور قطاع الضيافة في تعزيز مصادر الإيرادات في رأس الخيمة العقارية، التي تسعى للارتقاء بمكانتها لتوفر أفضل الوجهات ضمن فئتها.

بلغ صافي الأرباح 105.17 ملايين درهم، بزيادة 282 %، مقارنة بمبلغ 27.55 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 137 %، إلى 685.56 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 289.58 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023، إلى 1.5 مليار درهم، بزيادة 316 %، بفضل إطلاق المشاريع الجديدة، والطلب القوي على المشاريع السكنية في رأس الخيمة وميناء العرب.

وقال سامح المهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «نركز في العام الحالي على تحقيق رؤيتنا التي تسعى إلى ترسيخ مكانة ميناء العرب، باعتباره الوجهة الرائدة التي تثري نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة. وقد تمكنا من إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق هذه الرؤية، بفضل اعتمادنا خطة تطوير مبتكرة، وعقد شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتعزيز المكانة الدولية لإمارة رأس الخيمة وميناء العرب. ويعكس أداؤنا خلال هذا الربع، سرعة تطويرنا التي تتيح لنا تنفيذ خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد».

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