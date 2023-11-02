الأسهم المحلية تصعد لرابع جلسة وتربح 33 مليار درهم في ختام التعاملات



عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأسمالها السوقي في ختام تعاملات اليوم ما يربو على 33.2 مليار درهم.

توزعت المكاسب السوقية بواقع 31.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.466 مليار درهم أمس إلى 3.499 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و323.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.6% أو ما يعادل 57.1 نقطة ليغلق عند 9486.43 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.56% رابحاً نحو 51.6 نقطة ليقفل عند 9252.51 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 221.3 مليون درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 112.5 مليون درهم وأغلق عند 18.8 درهم مرتفعاً بنسبة 0.11%، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 109.5 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.69%

عند 3.6 درهم.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.53% أو ما يعادل 20.87 نقطة ليغلق عند 3913.42 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.92% والخدمات 0.77% والصناعة 0.58%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 120.6 مليون درهم وأقفل عند 6.77 درهم بمكاسب 1.5%، تلاه "الخليج للملاحة" جاذباً 40.9 مليون درهم وأغلق عند 7.14 درهم، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 30.9 مليون درهم ووصل إلى 2.12 درهم بصعود رابحاً نحو 2.9%.

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